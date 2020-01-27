شكرا لمتابعة خبر عن مراهق يمني صغير السن يباغت سلطان عمان الجديد ويقتحم الديوان السلطاني..شاهد ماذا فعل داخل الديوان السلطاني وكيف تعامل معه السلطان الجديد ( صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مراهق يمني صغير السن يباغت سلطان عمان الجديد ويقتحم الديوان السلطاني..شاهد ماذا فعل داخل الديوان السلطاني وكيف تعامل معه السلطان الجديد ( صورة )

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