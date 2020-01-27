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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون كيف عذبت هذه الدولة العظمى المسلمين واجبرتهم على شرب الخمر واكل لحم الحنزير ومنعتهم من الصلاة ..شاهد بالفيديو عقاب الهي مزلزل نزل بها (فيديو)

يواصل "فيروس كورونا" الجديد الفتك بالصينيين الذين يتساقطون في الشوارع بسبب الإصابات بعد أن تحوّل المرض إلى وباء، في ظل عجز الحكومة الشيوعية عن إيجاد علاج أو حماية مواطنيها.





وأفادت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، اليوم الأحد، بأن حصيلة وفيات فيروس كورونا الجديد، في الصين ارتفعت إلى 56 شخصًا؛ فضلًا عن إصابة 300 حالة جديدة، فيما أظهرت مقاطع فيديو تساقط الناس بالشوارع.

وأكدت الصحيفة، وفاة 13 شخصًا في مقاطعة هوباي الصينية، فيما كانت اللجنة الوطنية ذكرت أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد هو 1287، فيما بلغت الوفيات 41 حالة.

وتصدر هاشتاغي "#فيروس_كورونا"، و"#فيروس_كورونا_الصين"، قوائم التريند -الأكثر تداولًا- بموقع تويتر في الدول العربية، وسط حالة من الفزع بين المغردين بسبب الفيروس القاتل الذي لم يعرف له علاجًا.





واتفق مئات آلاف المغردين العرب على أن الفيروس الجديد هو "جند من جنود الله" جاء لينتقم من الصينيين وحكومتهم الشيوعية التي عزلت مليون مسلم من الإيغور وعذبتهم، وهدمت المساجد في تركستان الشرقية المحتلة.

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وكشف العديد من الأطباء والمختصين داخل الهاشتاغ، أن أسباب انتشار "فيروس كورونا" الجديد، هي العادات المقززة للصينيين، ومنها أكل لحوم الخفافيش وشرب مرقفها.

وظهر "فيروس كورونا" الجديد أولًا في مدينة ووهان الصينية التي تحولت إلى مدينة أشباح وعزلتها الحكومة إلى جانب مقاطعات أخرى، فيما أصبح عدد الدول التي ضربها هذا الوباء القاتل 12 دولة.

والدول التي حل بها هذا الوباء بعد الصين؛ هي: اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلندا والولايات المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة وماكاو وفيتنام ونيبال، وأخيرًا فرنسا.

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الإلتهاب الرئوى والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوى وحتى الموت.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".