صنعاء: أزمة خانقة في الغاز المنزلي لليوم الثالث على التوالي

تشهد العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية أزمة خانقة في الغاز المنزلي لليوم الثالث على التوالي.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن أزمة خانقة في الغاز المنزلي بدأت منذ الجمعة الماضية وحتى اللحظة ماتزال مستمرة وارتفاع سعر اسطوانة الغاز في السوق السوداء إلى ما يقارب ثمانية الف ريال.



وكانت ميليشيا الحوثي قد عزت انعدام الغاز المنزلي في العاصمة صنعاء حدوث عرقلة في إيصال الغاز المنزلي من مدينة مأرب وذلك بسبب قطع الطريق من قبل مسلحين على حد تعبيرها



ويشار إلى ميليشيا الحوثي تعمد ما بين الحين والآخر على افتعال أزمة الغاز المنزلي لبيعة في السوق السوداء التي تحصد من خلالها الميليشيا مليارات الريالات، بعد احتكارها الكامل لبيع الغاز عبر عُقال الحارات في مناطق سيطرتها.

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