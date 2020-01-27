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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صنعاء.. مليشيا الحوثي تقصف مخيم النازحين بالخانق الإثنين 27 يناير 2020 الخليج 365 وجهت السلطة المحلية لمحافظة صنعاء نداء انسانيا لكافة المنظمات الانسانية والاقليمية والمحلية للتدخل السريع لإغاثة النازحين من المناطق القريبة من الاشتباكات في نهم الى محافظة مأرب.

Advertisements واستهدفت مليشيا الحوثي مخيم الخانق للنازحين بالقذائف رغم انه يبعد عن مناطق الاشتباكات بأكثر من خمسين كيلو متر. وأكدت السلطة المحلية في اجتماعها، الأحد، برئاسة المحافظ اللواء عبدالقوي شريف، حاجة الأسر النازحة لخيم الإيواء والمساعدات الغذائية والدوائية. ودانت السلطة المحلية لمحافظة صنعاء تعمد مليشيا الحوثي استهداف قرى ومنازل المواطنين القريبة من مناطق الاشتباكات واستهداف مخيم الخانق للنازحين بشكل متعمد الذي يضم ما يقارب الف وخمسمائة أسرة نازحة.

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