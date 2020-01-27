عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالأسماء.. إعلان تشكيل القيادة المحلية للانتقالي بمديرية حجر الصيعر

الإثنين 27 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن الأحد، تشكيل القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية حجر الصيعر بمحافظة حضرموت.



وجرى اختيار عمر صالح بن حبيش الصيعري رئيساً للقيادة المحلية، وسليمان مسلم الزوبعي الصيعري نائباً له، وسعيد يسلم صالح بن سعيد مديراً للإدارة التنظيمية.

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كما اختير كرامه مرعي كرامه بن زقر مديراً للإدارة السياسية، وخالد نصر طاهر عمر مديراً للإدارة الإعلامية، ومحمد صالح علي محرب مديراً للإدارة المالية والإدارية، وعبدالله مبارك بلعلج مديراً للإدارة الجماهيرية، وعبدالله سهل بن سحاق مديراً لإدارة حقوق الإنسان.

وتضمن التشكيل اختيار عبدالله مبخوت عبدالله الصيعري مديراً لإدارة الفكر والإرشاد، وعادل عيظه سالم بن صنيم مديراً لإدارة الشهداء والجرحى، ومصبح عوض بن وكب الصيعري مديراً لإدارة الشباب والطلاب.

بدوره أوضح نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بحضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الشيخ صالح سالم العمودي، مهام القيادات المحلية بالمديريات، وفي مقدمتها تلمس هموم المواطنين وإدارة العمل السياسي والخدماتي والمجتمعي في نطاق المديرية.