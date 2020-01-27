مقتل وإصابة 4 من ميليشيا الحوثي جراء محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ باليستى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل وإصابة 4 من ميليشياالحوثيجراء محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ باليستى
الإثنين 27 يناير 2020
الخليج 365
لقى شخص على الأقل مصرعه، وأصيب 3 آخرون بانفجار صاروخ باليستي؛ إثر فشل الميليشيات الحوثية في إطلاقه من ضاحية شملان شمال غرب العاصمة صنعاء.
وأكد شهود عيان، أن الصاروخ انفجر أثناء محاولة إطلاقه، وسمع دوي الانفجار في أرجاء الأحياء الشمالية للعاصمة.
ومن جانب آخر .. تمكنت قوات الجيش اليمني من إحباط محاولة تسلل لعناصر الميليشيات الحوثية لمواقع تابعة للجيش، بمحافظة الجوف، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.
وفي سياق ذي صلة .. استهدفت مقاتلات التحالف العربي، تعزيزات للمليشيات كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات، ما أدى إلى تدمير عدد من العربات التابعة لها، ومصرع وجرح كل من كانوا على متنها.
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