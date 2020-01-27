شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : انفجار عنيف في قلب صنعاء يرعب العاصمة وهذه إحصائية أولية بالضحايا حتى الان (تفاصيل حصرية ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قُتل شخص على الأقل وجرح 3 آخرون ‏بانفجار صاروخ باليستي إثر فشل ميليشيات الحوثي -ذراع إيران في اليمن - في إطلاقه من ضاحية شملان شمال، غرب العاصمة ‎صنعاء، مساء الأحد، باتجاه مأرب.

ووفقاً لشهود عيان فإن الصاروخ انفجر أثناء محاولة إطلاقه في الخامسة من مساء الأحد، وسمع دوي الانفجار في أرجاء الأحياء الشمالية للعاصمة.

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هذا ودارت معارك عنيفة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي، الأحد، في محافظة الجوف، شمال شرق البلاد.

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وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن المعارك اندلعت إثر محاولة ميليشيات الانقلاب التسلل إلى مواقع الجيش بالعقبة، شمالي شرق الجوف.

وذكر الموقع أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيات المتمردة، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.

وبالتزامن قصفت مدفعية الجيش، مواقع تمركز الميليشيات الحوثية، في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.

وفي السياق، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للميليشيات كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات، ما أدى إلى تدمير عدد من العربات التابعة لها، ومصرع وجرح كل من كانوا على متنها.

إلى ذلك أسقطت قوات الجيش اليمني، الأحد، طائرة مسيّرة تابعة لميليشيات الحوثي المتمردة، في منطقة "الجرعوب"، بمديرية المتون غربي الجوف.

وتشهد عدد من جبهات محافظة الجوف معارك عنيفة بالتزامن مع معارك مماثلة في مديرية نهم شرق صنعاء وصرواح غرب مأرب، وذلك عقب هجمات لميليشيات الحوثي على مواقع الجيش.

إلى ذلك أكد قائد العمليات المشتركة اللواء الركن، صغير بن عزيز، أن أبطال الجيش يسطرون بطولات عظيمة في مواجهة ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في مختلف جبهات القتال.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها، الأحد، ومعه محافظ صنعاء، عبد القوي الشريف، وعدد من القيادات العسكرية والقبلية، للاطلاع على سير العمليات القتالية التي تخوضها قوات الجيش مسنودة بمقاتلات التحالف العربي ضد الميليشيات الحوثية في جبهة نهم، شرق العاصمة صنعاء.

وأكد اللواء ابن عزيز أن الجيش الوطني لن يتراجع عن هدفه الرئيسي، وهو تحرير العاصمة صنعاء، مشيرا إلى أن محاولات الحوثي خداع الناس بانتصاراته الوهمية لن تثني قوات الجيش وأبناء الشعب اليمني عن استكمال التحرير وتحقيق النصر ودحر التمرد الحوثي.

ودعا قائد العمليات المشتركة أبناء الشعب اليمني في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيات الانقلاب إلى تجنيب أبنائهم المصير المحتوم وعدم الزج بهم في محرقة الموت في صفوف الميليشيا الكهنوتية التي لا تراعي حرمة دماء اليمنيين، مشيرا إلى خسائر فادحة تكبدتها عناصر الميليشيات خلال المعركة الدائرة حالياً.