شكرا لمتابعة خبر عن ماذا يحدث خلف الكواليس : الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء .. تدعم الآليات العسكرية للحوثيين بشحنات نفطية شهريا (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ورد الان : الحوثيون يطلقون صاروخ باليستي من العاصمة صنعاء باتجاة مدينة مأرب قوات الجيش : يفتح جبهات قتال جديدة ضد الحوثيين في أربع محافظات انفجار عنيف في قلب صنعاء يرعب العاصمة وهذه إحصائية أولية بالضحايا حتى الان (تفاصيل حصرية ) شاهد اول فيديو .. لقائد عسكري بارز من جبهة نهم .. يكشف لليمنيين مزاعم الحوثيين بالسيطرة عليها

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا يحدث خلف الكواليس : الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء .. تدعم الآليات العسكرية للحوثيين بشحنات نفطية شهريا (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.