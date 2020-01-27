شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : حقيقة ..سيطرة الحوثيين على " الجفرة " ..واقترابهم من معسكر " ماس " الاستراتيجي بمأرب الذي يحتوي على مخازن اسلحة نوعية !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/27 الساعة 02:01 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قالت مصادر عسكرية أن جماعة الحوثي حققت تقدما ميدانيا في مواجهات مع قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وعلى الطريق الرابط بينها وبين محافظة الجوف شمالي اليمن، المحاذية للحدود السعودية.

أقرأ أيضا :

وردنا الآن :"جنت على نفسها براقش " اندلاع معارك عنيفة في جبهة تعز الان ..التصعيد في نهم والجوف , قابلة تصعيد شامل في كل الجبهات "اسماء الجبهات المشتعلة وتفاصيل ساخنة"

وردنا الآن : انتحار جماعي لمليشيا الحوثي على ابواب مدينة الحزم بالجوف !!

عااااجل : مستجدات اخر ساعة ..قائد عسكر يفاجئ الجميع,ويحسم كل الاشاعات والشكوك ..ويكشف صراحة "الغلبة لهذا الطرف في معارك نهم والجوف ومأرب "

عاااجل : محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة يفاجئ الجميع ..ويرسل رسالة صادمة وغير متوقعة لــ"زعيم الانقلاب عبد الملك الحوثي " تفاصيل نارية

Advertisements

وكان الحوثيون قد شنوا هجمات عنيفة مصحوبة بقصف صاروخي ومدفعي على مواقع تابعة للقوات الحكومية في مديرية مجزر شمالي غربي مارب شمالي شرقي اليمن.

المصادر العسكرية أكدت سيطرة الحوثيين على مدينة براقش التاريخية الواقعة بين محافظتي مارب والجوف، ومنطقة وجبل الصفراء، وباتت قريبة من قطع الطريق الرابط بين مارب والجوف.

وقالت المصادر أن الحوثيين حققوا أيضا تقدماً في مديرية مدغل شمالي غربي مارب، بعد أن وصلوا إلى اطراف منطقة الجفرة التي انسحبت إليها القوات الحكومية بعد خسارتها مفرق الجوف الرابط بين محافظات صنعاء ومارب والجوف.

ولفتت المصادر إلى أن الحوثيين وعقب سيطرتهم على منطقة الجفرة، يمهدون لاقتحام معسكر ماس الاستراتيجي الذي يبعد عنها بنحو 15 كيلو مترا، ويضم أسلحة ثقيلة حديثة بينها مدافع ذاتية الحركة تابعة للتحالف العربي.

إلى ذلك، تواصلت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في مديرية خب والشعف أكبر مديريات محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وتدور لليوم الثاني على التوالي مواجهات في منطقة العقبة الواقعة بين محافظتي الجوف ومأرب، إثر شن "الحوثيين" هجوما واسعا للسيطرة عليها.

ويحاول طيران التحالف عرقلة تقدم الحوثيين ، وقد شن 19 غارة على مديرية خب والشعف، مستهدفاً تجمعات وتعزيزات لهم، ما أدى الى وقوع قتلى وجرحى في صفوفها وتدمير آليات قتالية.

وتشهد مديرية المتون غربي الجوف مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين الذين يحاولون السيطرة على المجمع الحكومي ومنطقتي حام والجرعوب، التي لا يزال الجيش متمركزاً فيها، ويصد هجمات مكثفة لمقاتلي الجماعة.

