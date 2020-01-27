شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : انتحار جماعي لمليشيا الحوثي على ابواب مدينة الحزم بالجوف !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/27 الساعة 02:34 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

تشتد المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية من جهة وميلشيا الحوثي المتمردة من جهة أخرى في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد.

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وقالت مصادر مطلعة إن ميلشيا الحوثي المتمردة تشن هجوما عنيفا على مدينة الحزم من اتجاه مدينة براقش بمختلف أنواع الأسلحة.

وأضافت المصادر أن ميلشيا الحوثي بعد سيطرتها على مدينة براقش وقطع الخط الاسفلتي الرئيس الرابط بين الجوف والمفرق الواصل مع نهم ومارب, تشن هجوما عنيفا على عاصمة الجوف.

وذكرت المصادر أن ميلشيا الحوثي المتمردة تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة صوب براقش لاستكمال عملية الهجوم والتقدم صوب الحزم.

وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية مستمرة في كسر وصد زحف ميلشيا الحوثي المتمردة والتي تلقي بعناصرها إلى محارق جماعية كبيرة.