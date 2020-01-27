شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن :"جنت على نفسها براقش " اندلاع معارك عنيفة في جبهة تعز الان ..التصعيد في نهم والجوف , قابلة تصعيد شامل في كل الجبهات "اسماء الجبهات المشتعلة وتفاصيل ساخنة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/27 الساعة 02:44 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

يبدو أن تصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية الأخير في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، ومحافظة الجوف، فتح الجحيم على عبدالملك الحوثي بمختلف جبهات القتال.

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كما يبدو بأن نتائجه إيجابية بعكس ما يعتقده البعض، حيث يعتبر بمثابة صحوة جديدة للشرعية والتحالف العربي بضروة الخلاص من مشروع الحوثي في اليمن بالإضافة إلى توحيده لجهود كافة الفرقاء السياسيين على الساحة اليمنية شمالا وجنوبا.

بالعودة إلى باب الجحيم الذي فتحه عبدالملك الحوثي لقواته، ذكرت مصادر خاصة لموقع (أحداث نت) عن فتح الشرعية لجبهة جديدة هي الخامسة من نوعها خلال الأيام الماضية.

وأضافت المصادر بأن الشرعية أشعلت مختلف الجبهات في محافظة تعز وقررت الهجوم على مواقع الحوثيين في المحافظة لإرباك الحوثي وتشيت قواته.

ويأتي هذا القرار بعد فتح الشرعية لأربع جبهات سابقة والمتمثلة في جبهة صعدة معقل الحوثي، ومحافظة الضالع، ومحافظة البيضاء، ومديرية صرواح.

صعدة

وأطلقت قوات الجيش الوطني، أمس الأول، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمحافظة صعدة، أقصى شمال اليمن.

وجاءت تحركات صعدة، عقب ان دكت قوات الجيش تحصينات حوثية في تبة "عمير" والتباب المطلة على "النقعة" المحاذية "للجربة والغرابة"، في منطقة الرزامي بمديرية الصفراء.

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وأسفرت العملية عن مصرع القيادي الميداني في مليشيات الحوثي ، المدعو "أبو فايز الطيري"، وعدد آخر من عناصر المليشيات، ودحر بقية العناصر.

صرواح

وفي البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، تقدمت قوات الجيش نحو جبل هيلان الاستراتيجي في مأرب، وتوسعت المواجهات لتمتد على امتداد السلاسل الجبلية في نهم.

ويقع جبل هيلان الاستراتيجي في مديرية صرواح غرب مأرب، ويربطها مع جبهة نهم.

ونفذت قوات الجيش عمليات تمشيط واسعة لمواقع المييشيات في جبل هيلان، إلى جانب الاستيلاء على أسلحة وذخائر وقواعد إطلاق صواريخ للميليشيات.

البيضاء

واستحدثت القوات الحكومية، الأحد، جبهة قتال جديدة شمال غرب محافظة البيضاء، (وسط اليمن) وشنت هجوماً على مليشيا الحوثي المتمركزة في أطراف مديرية القريشية.

وقال مصدر محلي في البيضاء، إن قوات الجيش الوطني ورجال قبائل من قيفة شنوا هجوماً على مواقع للحوثيين في منطقة الظهرة المحاذية لمديرية بني ضبيان صنعاء، مؤكداً مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيا خلال الهجوم وفرار من تبقى منهم من المواقع المستهدفة.

وأضاف إن استحداث هذه الجبهة من قبل الجيش في الحدود الإدارية بين محافظتي البيضاء وصنعاء يأتي وسط أنباء عن نقل الحوثيين مجاميع من عناصرها من مناطق رداع صوب جبهتي صرواح ونهم.

ورجح المصدر فتح جبهات أخرى من قبل المقاومة الشعبية ورجال القبائل في المحافظة، وكذا في محافظتي مأرب والجوف وشرق صنعاء، مشيراً إلى أن ذلك أحد الحلول لتخفيف الضغط عن القوات في الجبهات المشتعلة في صرواح ونهم التي تصد منذ أكثر من أسبوع هجمات حوثية متواصلة.



