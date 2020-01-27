شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة يفاجئ الجميع ..ويرسل رسالة صادمة وغير متوقعة لــ"زعيم الانقلاب عبد الملك الحوثي " تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/27 الساعة 02:13 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أكد محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة أن الوضع في المحافظة الواقعة شمال شرق اليمن مستقر، مؤكداً أن أقدام ميليشيا الحوثي الانقلابية لن تطأ المحافظة مرة أخرى.

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وقال العرادة في لقاء مع قناة "اليمن" التابعة للحكومة الشرعية، مخاطباً زعيم الميليشيا الانقلابية، عبدالملك الحوثي: "هيهات ياعبدالملك صاحب مران أن تدنس بأقدامك ومن أخرجت من السجون مأرب".

وأشار العرادة إلى أن زعيم الحوثيين أخرج المجرمين من السجون ويريد أن يحتل بهم مأرب.

وأكد أن الهم الاكبر الذي ينبغي التفكير فيه هو استعادة الدولة والوصول إلى العاصمة صنعاء وعودة اليمن إلى حاضنته العربية. وكان العرادة رأس اجتماعاً للجنة الأمنية في مأرب، أمس السبت، وأكد على الاستمرار في رفع الجاهزية واليقضة الامنية لمواجهة الاستهداف للمحافظة والامن والاستقرار فيها من قبل الجماعات المتطرفة وميليشيا الحوثي الانقلابية في اطار حربها العبثية التي تشنها على الشعب اليمني وجرائم التنكيل بالمواطنين.

وشدد العرادة على اهمية تعزيز التنسيق بين الاجهزة الامنية والوحدات العسكرية للحفاظ على ماتحقق من مكاسب في الجانب الامني وحماية الممتلكات العامة والخاصة وملاحقة العناصر المطلوبة أمنياً وقضائياً الى جانب تعزيز التعاون مع السلطة القضائية ودورها لانفاذ القانون.

تمكنت القوات التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، اليوم السبت، السيطرة على مواقع عسكرية واسعة في جبل استراتيجي، شرق العاصمة صنعاء، عقب معارك وصفت بال"عنيفة" مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقلت وكالة الاناضول عن مصدر عسكري ذكرت انه فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، القول إن القوات الحكومية تقدمت في جبل "هيلان"، بمديرية صرواح التابعة إدارياً لمحافظة مأرب، وسط اليمن، وسيطرت على مواقع واسعة في الجبل، بعد معارك مع الحوثيين.

وأوضح المصدر أن معاركاً عنيفة تدور بين الجانبين في المواقع التي ما تزال تحت سيطرة الحوثيين في الجبل، في الوقت الذي شنت فيه مقاتلات "التحالف العربي" الذي تقوده السعودية، غارات مكثفة، تمهيدا لتقدم القوات الحكومية.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.

