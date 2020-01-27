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عدن - ياسمين التهامي - عـــــــاجل : قتلى وجرحى جراء العملية الفاشلة لإطلاق صاروخ حوثي في العاصمة صنعاء

أفادت مصادر أن مليشيا الحوثي فشلت في إطلاق صاروخ من صنعاء اليوم الأحد. جديد اب برس : ​ Advertisements وقالت المصادر وفقاً لـ"العربية نت"، إن عملية الإطلاق الفاشلة للصاروخ الحوثي أسفرت عن سقوط قتيل و3 جرحى. وكانت مصادر محلية قد أشارت الى أن الحوثيين حاولوا إطلاق صاروخ على محافظة مأرب أو الجوف نظرا لحجم الصاروخ الذي لا يتوقع منه تجاوز أكثر من هذه المسافة لكن انفجارا شديدأ عقب محاولة الإطلاق والتي لا يستبعد فشلها أو انحراف الصاروخ عن هدفه .

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