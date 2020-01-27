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صنعاء - ياسمين الخيامي - الشرعية تربك الحوثي وتباغته في هذه المنطقة التي لم يكن يتوقعها أو يفكر فيها ادنى تفكير ..ومجزرة مروعة تبكي القيادات العسكرية التابعة للحوثي

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