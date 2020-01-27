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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..الشرعية تباغت دول التحالف وتعتمد على نفسها بفتح جبهة استراتيجية تقود مباشرة للعاصمة صنعاء.. وصدمة كبيرة للقيادات الحوثية تربك كل حساباتها

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