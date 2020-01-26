أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد الموافق 26 يناير/كانون الثاني، 2020 وهي كالتالي:

بالصور .. إحراق ملصق كبير لقاسم سليماني في طهران https://www.elyamnelaraby.com/454168/ نزع 125 ألف لغم خلال عام ونصف في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/454194/ محلي صنعاء يوجه نداء إنساني لإغاثة النازحين من نهم https://www.elyamnelaraby.com/454198/ عدن .. تدشين تدريب 300 باحث لتنفيذ عملية المسح متعدد القطاعات في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/454206/ الهلال الأحمر الإماراتي يسير قافلة إغاثة إلى حبان شبوة .. فيديو https://www.elyamnelaraby.com/454208/ الجعدي : يجدر بالتحالف تحريك قوات المنطقة الأولى إلى جبهات نهم والجوف https://www.elyamnelaraby.com/454209/ وزير النفط ورئيسة مكافحة الفسان يناقشان آليات تعزيز إيرادات النفط https://www.elyamnelaraby.com/454218/ ننشر مواعيد رحلات اليمنية غداً الإثنين https://www.elyamnelaraby.com/454222/ نائب الرئيس : جماعة الحوثي كغيرها من أدوات إيران تحاول الإنتقام لمقتل سليماني https://www.elyamnelaraby.com/454231/ إعلام محور الضالع العسكري يوجه دعوة هامة لوسائل الإعلام https://www.elyamnelaraby.com/454233/ Advertisements مصادرنا : نفاذ وقود محطات الكهرباء في عدن https://www.elyamnelaraby.com/454238/ عدن .. الكهرباء تنهي اعمال الصيانة الروتينية والوقائية في خطوط انماء 2 الهوائية https://www.elyamnelaraby.com/454241/ الخبير العسكري الهداشي: ما يجري هجوم شامل للسيطرة على مأرب والجوف كجبهة واحدة وسقوطهما وراد https://www.elyamnelaraby.com/454249/ تقدم كبير للحوثيين في مجزر بمأرب.. تفاصيل تطورات الساعات الأخيرة https://www.elyamnelaraby.com/454252/ البحسني ينعي العقيد بالمنطقة العسكرية الثانية صالح عوض الجاوي https://www.elyamnelaraby.com/454254/مصادرنا.. التحالف يشن 10 غارات جوية على مليشيات الحوثي في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/454255/ “الخليج 365“ يستطلع أسعار المواد الإسمنتية في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/454256/ المواد الغذائية في حضرموت.. أسعار خيالية تفوق قدرة المواطن “تقرير“ https://www.elyamnelaraby.com/454257/ البحسني يبارك لنادي شعب حضرموت وأبناء المحافظة بطولة الدوري https://www.elyamnelaraby.com/454265/ مراسلنا.. محافظ حضرموت يدعم نادي المحافظة بـ5 مليون ريال بمناسبة الفوز https://www.elyamnelaraby.com/454268/

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