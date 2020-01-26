مراسلنا.. محافظ حضرموت يدعم نادي المحافظة بـ5 مليون ريال بمناسبة الفوز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

الخليج 365 - خاص

أفاد مراسلنا في حضرموت، أن المحافظ اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، قدم مبلغ خمسة ملايين ريال، لنادي شعب حضرموت، دعما لهم بمناسبة فوزهم في الدوري التنشيطي.



وكان قد أكد اللواء الركن فرج البحسني، أن حضرموت الخير والسلام أرسلت رسالة محبة وسلام جديدة للداخل والخارج، مفادها أنها أرض المحبة والنموذج الأمثل للسلام .

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وقال المحافظ إن أكثر من 45 ألف متفرج من جميع مديريات حضرموت وخارجها احتشدوا عصر اليوم الأحد بمدرجات استاد سيئون الدولي ليؤكدوا عشقهم للرياضة، وليسهموا في نجاح بطولة الدوري التنشيطي لتجمعات المحافظة 2020/2019 الذي احتضنته مدينة سيئون.

وأشاد المحافظ بالمستوى الجيد والحماس الذي أظهره اللاعبون خلال المباريات وتحقيقهم لبطولة الدوري وتمثيل الوطن في المحفل الآسيوي، كما هنأ نادي وجماهير نادي وحدة عدن لإحرازه مركز الوصيف.