البحسني يبارك لنادي شعب حضرموت وأبناء المحافظة بطولة الدوري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

الخليج 365 - المكـلا

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أن حضرموت الخير والسلام أرسلت رسالة محبة وسلام جديدة اليوم للداخل والخارج، مفادها أنها أرض المحبة والنموذج الأمثل للسلام .



وقال المحافظ إن أكثر من 45 ألف متفرج من جميع مديريات حضرموت وخارجها احتشدوا عصر اليوم الأحد بمدرجات استاد سيئون الدولي ليؤكدوا عشقهم للرياضة، وليسهموا في نجاح بطولة الدوري التنشيطي لتجمعات المحافظة 2020/2019 الذي احتضنته مدينة سيئون.

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وأثنى المحافظ على الحضور الجماهيري من جميع المديريات، مؤكداً أن السلطة المحلية بالمحافظة ولإيمانها بعشق أبناء الوادي للرياضة أنجزت تعشيب الملعب ليتسنى له احتضان مثل هذه المنافسات الكبيرة، مشيداً بجهود السلطة المحلية ومكتب الشباب والرياضة بالوادي والصحراء، الى جانب اللجنة المنظمة للبطولة من وزارة الشباب والاتحاد العام لكرة القدم.

ورفع المحافظ البحسني أجمل عبارات التهاني لأبناء حضرموت عموماً ولنادي شعب حضرموت الرياضي وللاعبيه ولجماهيره الغفيرة بمناسبة احراز فريق كرة القدم بالنادي بطولة الدوري لهذا الموسم بعد الفوز في المباراة النهائية بركلات الترجيح على فريق نادي وحدة عدن.

وأشاد المحافظ بالمستوى الجيد والحماس الذي أظهره اللاعبون خلال المباريات وتحقيقهم لبطولة الدوري وتمثيل الوطن في المحفل الآسيوي، كما هنأ نادي وجماهير نادي وحدة عدن لإحرازه مركز الوصيف.