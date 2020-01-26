وردنا الان : رعب غير مسبوق في العاصمة صنعاء .. وعشرات الجثث تصل من جبهة نهم ومشاهد حية من ارض المعركة (شاهد فيديو وتفاصيل حصرية)

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عدن - ياسمين التهامي - طيران التحالف يدك مواقع وتعزيزات الحوثيين بـ’’اكثر 33 غارة جوية’’ على محافظة الجوف لوقف التوسع .. وتحليق مستمر حتى اللحظة البخيتي حزب الاصلاح نقض هدنة غير معلنه معنا في جبهات القتال .. فتم الرد عليهم بعنف في مأرب عاجل : قيادي في القوات الجنوبية ينجو من محاولة إغتيال في العاصمة المؤقتة عدن وردنا الان : تفاصيل حصرية ومستجدات عاجلة للمعارك المحتدمة في جبهة”نهم“ و”مأرب“ وجبهات محافظة ”الجوف“ التي نقلت جماعة الحوثيين كل ثقلها العسكري اليها

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