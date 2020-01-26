شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : رجل جريئ وشجاع يهيين ويسخر من "علي ابو الحاكم" ويتهمة باتهام صادم, والمفاجأة اهانه امام الجميع , ولم يتجرأ بالرد عليه, والسبب ..مفاجأة !! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/26 الساعة 11:11 مساءاً (الخليج 365_متابعات)
أطلق الإعلامي البحريني مراسل قناتي العربية والحدث محمد العرب وصفا جديدا للقيادي الحوثي ابو علي الحاكم، متهماً إياه بتقديم المئات من الزنابيل في مأرب من أجل صورة .
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ووصف الإعلامي محمد العرب ابو علي الحاكم بـ (الصغير) وانه جديد على الحرب وصغير على قيادتها، بدفعه لمئات الزنابيل من أجل التقاط صورة، حيث وصفها بأغرب صورة في التاريخ .
وقال العرب :”سنضحك طويلا على الشامتين بتعثرنا .. ليس العيب ان تتعثر الرجال لكن العيب ان لا تنهض من جديد.. وين ابو علي الحاكم الان”.
واضاف العرب قائلاً :”جديد انت على الحرب يا صغير تدفع بمئات الزنابيل من اجل صورة تلك لعمري اغرب صورة في التاريخ.. النصر الاعلامي ثمنه دماء الزنابيل والسذج هذا هو ديدن الحوثي”.
كانت هذه تفاصيل خبر عاااجل : رجل جريئ وشجاع يهيين ويسخر من "علي ابو الحاكم" ويتهمة باتهام صادم, والمفاجأة اهانه امام الجميع , ولم يتجرأ بالرد عليه, والسبب ..مفاجأة !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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