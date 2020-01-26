شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : رجل جريئ وشجاع يهيين ويسخر من "علي ابو الحاكم" ويتهمة باتهام صادم, والمفاجأة اهانه امام الجميع , ولم يتجرأ بالرد عليه, والسبب ..مفاجأة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/26 الساعة 11:11 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أطلق الإعلامي البحريني مراسل قناتي العربية والحدث محمد العرب وصفا جديدا للقيادي الحوثي ابو علي الحاكم، متهماً إياه بتقديم المئات من الزنابيل في مأرب من أجل صورة .

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ووصف الإعلامي محمد العرب ابو علي الحاكم بـ (الصغير) وانه جديد على الحرب وصغير على قيادتها، بدفعه لمئات الزنابيل من أجل التقاط صورة، حيث وصفها بأغرب صورة في التاريخ .



وقال العرب :”سنضحك طويلا على الشامتين بتعثرنا .. ليس العيب ان تتعثر الرجال لكن العيب ان لا تنهض من جديد.. وين ابو علي الحاكم الان”.

واضاف العرب قائلاً :”جديد انت على الحرب يا صغير تدفع بمئات الزنابيل من اجل صورة تلك لعمري اغرب صورة في التاريخ.. النصر الاعلامي ثمنه دماء الزنابيل والسذج هذا هو ديدن الحوثي”.

