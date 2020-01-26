شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : زعيم الانقلاب الحوثي ..يجبر اربع دول عظمى تعلن التدخل في معركة نهم وتطلق تحذيرات مفاجأة !! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/26 الساعة 11:39 مساءاً (الخليج 365_متابعات)
حذر سفراء أمريكا وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا لدى اليمن، من تداعيات التصعيد العسكري الأخير الذي يشهده اليمن هذه الأيام.
وقال السفراء الغربيين، في بيان مشترك، اليوم الأحد، إن التصعيد تسبب في مقتل مدنيين وتشريد العائلات، محذرين من تراجع التقدم المحرز في وقف التصعيد، داعين من وصفهم بالقادة من جميع الأطراف على وقف القتال على الفور.
وشدد السفراء على التأييد التام لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص ودعوته الأطراف إلى الالتزام بمبادرات وقف التصعيد ومواصلة تعزيز تلك المبادرات.
ومنذ أسبوع تشهد جبهات نهم والجوف ومأرب والبيضاء، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الانقلابية.
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