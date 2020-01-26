شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف العربي يباغت مليشيا الحوثي ويشن غارات عنيفة ..اكثر من "32" غارة في "المتون "وحدها , ومازال التحليق بكثافة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/26 الساعة 10:04 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

شن طيران التحالف العربي خلال الساعات الماضية 32 غارة جوية على تحركات وآليات مليشيات الحوثيين بمنطقة مزوية في المتون بمحافظة الجوف في ظل تحليق مستمر. وقالت مصادر عسكرية في محافظة الجوف اليوم الاثنين إن معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي الارهابية. Advertisements

وذكر موقع الجيش "سبتمر نت" إن المعارك اندلعت إثر محاولة مليشيا الحوثي التسلل إلى مواقع الجيش بالعقبة. وذكر الموقع أن قوات الجيش أحبطت محاولة التسلل وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد وقوع قتلى وجرحى في صفوفها. وفي وقت سابق، دعا محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي أبناء المحافظة لمساندة أفراد الجيش في الدفاع عن المدينة والحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.



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