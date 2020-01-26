شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف دمر الحوثيين إثر المعارك الطاحنة ألوية ودبابات علي محسن الأحمر في فرضة نهم (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد كيف دمر الحوثيين إثر المعارك الطاحنة ألوية ودبابات علي محسن الأحمر في فرضة نهم (فيديو)

تداول ناشطون على وسائل التواصل الإجتماعي مشاهد مصورة لتقدم قوات الحوثيين في فرضة نهم باتجاه محافظة مأرب. وأظهرت مقاطع الفيديو عتاداً كبيراً من المدرعات والآليات العسكرية التابعة لقوات علي محسن الأحمر وقعت بأيدي قوات الحوثيين. جديد اب برس : ​ Advertisements وتشهد صفوف قوات الشرعية في المنطقتين العسكريتيين السادسة والسابعة انهيارات متسارعة، وسط أنباء عن تقدم قواتهم بإتجاه مدينة مأرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد كيف دمر الحوثيين إثر المعارك الطاحنة ألوية ودبابات علي محسن الأحمر في فرضة نهم (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.