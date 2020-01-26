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عدن - ياسمين التهامي - عـــــــاجل : تفاصيل ما حدث قبل ساعات في العاصمة صنعاء

أغلق مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة اليوم، بمديرية بني الحارث معمل لتعبئة زيت الزيتون المغشوش .

جديد اب برس :

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وأوضح مدير عام المكتب صادق صلاح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن صاحب المعمل اعترف بممارسة الغش حيث لا تتعدى نسبة زيت الزيتون من كمية الزيت المجهز للبيع عشرة في المائة.

وأشار صلاح إلى أن لجان التفتيش مع اجهزة الامن ضبطت المعمل يمارس ايضا انتاج كريم الشعر مخالف للمواصفات.

ولفت إلى انه تم تحريز المواد المضبوطة وأخذ العينات وإغلاق المعمل وتوقيف المالك تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة بعد استكمال كافة الاجراءات وفقا للقانون .

من جانبه أكد نائب مدير عام المكتب علي الحاج أن الكميات المضبوطة بالمعمل بلغت نحو ٥٧ كرتونا من الزيت ، و23 كرتونا كريم للشعر ، و15 برميلا يحتوي على كلور وبودرة عبوة 40 كيلو جرام ، وبرميلين يحتويان على زيت خام سعة 220 لتر.

وأشار إلى أن لجان التفتيش ضبطت أيضا في مديرية بني الحارث مخزن يحتوي على الف و 665 كرتونا منوع من الخل انتاج محلي غير مطابق للمواصفات ويوضع عليه كود انتاج دولة اجنبية .

ولفت إلى اغلاق المخزن وإيقاف مالكه والعمل على استكمال الاجراءات القانونية .