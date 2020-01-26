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عدن - ياسمين التهامي - بعد أيام من وفاة "السلطان قابوس".. تحرك عاجل لسلاح الجو العماني إلى اليمن
تحرك سلاح الجو في الجيش العماني، اليوم الأحد، لتنفيذ أحد الأوامر التي أصدرها السلطان قابوس بن سعيد قبل وفاته، والتي تتعلق بالحرب في اليمن.
وأفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن سلاح الجو العُماني سيَّر 10 طائرات تحمل مواد غذائية إلى جزيرة سقطرى اليمنية التي تعرضت لأحوال جوية سيئة خلال الفترة الماضية.
جديد اب برس :
تحرك لسلاح الجو العماني إلى اليمن
وأرسلت الهيئة العُمانية العامة للأعمال الخيرية 82 قاطرة محملة بأكثر من 20 ألف طرد غذائي إلى محافظة المهرة، وكان في استقبالها الأمين العام للمحافظة سالم بن عبد الله نيمر.
ووصلت طائرتان إلى جزيرة سقطرى أمس السبت، وستصل أربع طائراتٍ اليوم الأحد، في حين يُستكمل الجسر الجوي بطائرتين غدًا الاثنين.
وجاء الجسر الجوي استجابة لأوامر كان أصدرها السلطان الراحل قابوس بن سعيد قبل وفاته، وبتنفيذ من السلطان الحالي هيثم بن طارق، وفقًا لإفادة المركز الإعلامي الثقافي لمحافظتي المهرة وسقطرى اليمنيتين.
وستوزِّع السلطة المحلية في المحافظة المواد الإغاثية والإيوائية على المستحقين، وبإشراف مباشر من وفد الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية.
جدير بالذكر أن سلطنة عمان، وزعت في أبريل/نيسان الماضي، مساعدات غذائية رمضانية لأبناء محافظة المهرة اليمنية المتاخمة للحدود العمانية غربًا والحدود السعودية جنوبًا.
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