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عدن - ياسمين التهامي - البخيتي يدعو جميع المواطنيين إلى التوجه إلى هذاء المكان ...

بعث الاستاذ / محمد ناصر البخيتي نأئب رئيس مجلس الشورى دعوه عامه قبل قليل على موقعه الشخصي في الفيسبوك: نص الدعوه : جديد اب برس : ​ Advertisements أيها اليمانيون في كل مكان، تعالوا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى مبتهلين متضرعين ونقول: اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم انصر الحق وأهله واخذل الباطل واهله انك سميع عليم.

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