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البخيتي يدعو جميع المواطنيين إلى التوجه إلى هذاء المكان ...

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عدن - ياسمين التهامي - البخيتي يدعو جميع المواطنيين إلى التوجه إلى هذاء المكان ...

بعث الاستاذ / محمد ناصر البخيتي نأئب رئيس مجلس الشورى دعوه عامه قبل قليل على موقعه الشخصي في الفيسبوك:    نص الدعوه :     

 

 

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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أيها اليمانيون في كل مكان، تعالوا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى مبتهلين متضرعين ونقول: اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم انصر الحق وأهله واخذل الباطل واهله انك سميع عليم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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