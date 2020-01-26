عاجل : علي محسن الاحمر يوجه اول دعوة لحزب المؤتمر وقوات طارق صالح

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عدن - ياسمين التهامي - علي محسن الاحمر يوجه اول دعوة لحزب المؤتمر وقوات طارق صالح

جديد اب برس : ​ Advertisements الفريق الركن علي محسن صالح اليوم السبت كل الوجهاء والأعيان والمشايخ والمواطنين وكل الأحرار إلى الاستنفار ومواجهة خطر الحوثيين الداهم الذي قال انه وفور تمكنه بمناطق سيطرته شرع في تصفية وإهانة الوجاهات والشخصيات التي قدمت خدمات جليلة له ووضعهم في سجونه الخاصة ومارس بحقهم التشريد والإذلال والإقصاء والاختطاف، في اشارة لحزب المؤتمر وقوات طارق صالح، الذي انقلبت عليهم مليشيات الحوثيين. وتأتي دعوة الفريق علي محسن بالتزامن مع اشتداد المعارك في جبهة نهم شرق صنعاء وجبهات اخرى كصرواح بمأرب والجوف. واجرى نائب رئيس الجمهورية اتصالات هاتفية بكل من وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ومحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة ومحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي ومحافظ محافظة صنعاء اللواء عبدالقوي شريف وقائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير عزيز في إطار متابعته المستمرة للأوضاع والمستجدات الميدانية ، بحسب وكالة سبأ. وأشاد نائب الرئيس بما يسطره أبطال الجيش من ملاحم خالدة في جبهات العزة والشرف وما يقدمونه من تضحيات مستمرة لدحر مشروع إيران التخريبي واستعادة الدولة اليمنية. وعبر نائب الرئيس عن الشكر والتقدير لدول التحالف بقيادة المملكة العربية الفريق الركن علي محسن صالح اليوم السبت كل الوجهاء والأعيان والمشايخ والمواطنين وكل الأحرار إلى الاستنفار ومواجهة خطر الحوثيين الداهم الذي قال انه وفور تمكنه بمناطق سيطرته شرع في تصفية وإهانة الوجاهات والشخصيات التي قدمت خدمات جليلة له ووضعهم في سجونه الخاصة ومارس بحقهم التشريد والإذلال والإقصاء والاختطاف، في اشارة لحزب المؤتمر وقوات طارق صالح، الذي انقلبت عليهم مليشيات الحوثيين. وتأتي دعوة الفريق علي محسن بالتزامن مع اشتداد المعارك في جبهة نهم شرق صنعاء وجبهات اخرى كصرواح بمأرب والجوف. واجرى نائب رئيس الجمهورية اتصالات هاتفية بكل من وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ومحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة ومحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي ومحافظ محافظة صنعاء اللواء عبدالقوي شريف وقائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير عزيز في إطار متابعته المستمرة للأوضاع والمستجدات الميدانية ، بحسب وكالة سبأ. وأشاد نائب الرئيس بما يسطره أبطال الجيش من ملاحم خالدة في جبهات العزة والشرف وما يقدمونه من تضحيات مستمرة لدحر مشروع إيران التخريبي واستعادة الدولة اليمنية. وعبر نائب الرئيس عن الشكر والتقدير لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما يقدمونه من دعم ومساندة أسهمت في تحقيق الانتصارات وتكبد الانقلابيين خسائر فادحة. وأكد نائب رئيس الجمهورية خلال اتصالاته الهاتفية إلى المتابعة المستمرة من قبل الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتقديره العالي لكل التضحيات والثبات الأسطوري للأبطال في الميادين، منوهاً إلى ضرورة المضي ومضاعفة الجهود والعزيمة لدحر هذا المشروع الكهنوتي الإيراني وحماية بلادنا والمنطقة من خطر وجودي يهدد الأمن والاستقرار والسلام العالمي. وحيا نائب الرئيس كل الجهود السياسية والمجتمعية المساندة لجهود أبطال الجيش الذين سطروا أروع الأمثلة في التضحية والفداء، مؤكداً على ضرورة تظافر الجهود والمزيد من اللحمة والاصطفاف الوطني ضد جماعة الحوثي الانقلابية التي انتهكت كل المواثيق والأعراف ونقضت العهود وأذلت وأهانت حتى الموالين لها. وقدم وزير الدفاع ومحافظي مأرب والجوف وصنعاء وقائد العمليات المشتركة موجزاً عن الأوضاع في محافظات مأرب وصنعاء والجوف والجبهات المختلفة فيها وما يتمتع به المقاتلون الأبطال من عزيمة عالية ومعنويات مرتفعة، مؤكدين استمرار الجهود والنضال الوطني حتى تحقيق النصر ودحر ميليشيا الانقلاب والإرهاب.

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