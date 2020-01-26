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عاجل : علي محسن الأحمر يقدم استقالته بعد مشادة كلامية مع الرئيس هادي.

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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : علي محسن الأحمر يقدم استقالته بعد مشادة كلامية مع الرئيس هادي.

كشف مصدر مطلع بالعاصمة الرياض بأن نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر قدم استقالته مساء اليوم الأحد للرئيس هادي عقب اجتماع طارئ جمع بينهما الليلة .

 

 

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه بأن مشادة كلامية حدثت بين الرئيس ونائبه نتيجة تحميل كل واحد منهم للآخر سبب تساقط جبهات القتال في المناطق الشرقية للعاصمة صنعاء بيد مقاتلي جماعة الحوثي .

 

وقال بأن علي محسن حمل الرئيس هادي نتيجة ذلك التساقط وعدم وضع حل حاسم منذ وقت مبكر لما أسماه تأمر التحالف على الشرعية والذهاب لخيارات آخرى .

 

وقال له متى ستصحو لقد باعنا بثمن بخس لمحمد بن زايد وشرعيتك انتهت عند أسوار فرضة نهم .

 

وحمل الرئيس هادي نائبه محسن مسؤولية ذلك التساقط كونه كان المسؤول المباشر وكان له حرية اختيار القيادات السياسية والعسكرية لمحافظتي مأرب والجوف .

 

ولم يشر المصدر من قبول الرئيس هادي استقالة نائبه علي محسن من عدمها حتى لحظة كتابة الخبر .

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