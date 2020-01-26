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عدن - ياسمين التهامي - عـــــــاجل : خبر هام وردنا الآن من وزارة المالية في صنعاء بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة

أعلنت وزارة المالية استكمال إجراءات تنفيذ قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى الذي أطلقه في خطابه أثناء تدشين مرحلة التعافي الاقتصادي، بشأن صرف نصف مرتب لموظفي الدولة كل شهرين وبشكل منتظم والعمل على منح الموظفين المنضبطين امتيازا بصرف ما أمكن من رواتبهم شهريا وبانتظام. جديد اب برس : ​ Advertisements وأكد مصدر بوزارة المالية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة استكملت مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات إجراءات صرف نصف مرتب، على أن تبدأ عملية الصرف يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٠م.

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