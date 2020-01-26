عــــــاجل : انتصارات كاسحة للجيش واللجان الشعبية في جبهتي نهم والجوف

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عدن - ياسمين التهامي - انتصارات كاسحة للجيش واللجان الشعبية في جبهتي نهم والجوف

حقق الجيش اليمني واللجان الشعبيه انتصارات كاسحة في جبهتي نهم ومفرق الجوف

واظهرت مقاطع فيديو من ميدان المعارك تاكيدات واضحة على تقدم ابطال الجيش واللجان وفرار جنود مرتزقة العدوان من مواقعهم جديد اب برس : ​ Advertisements كما اظهرت مقاطع الفيديو احتراق اطقم واسلحة وعتاد المرتزقه بعد ان لاذو بالفرار كما اظهرت الصور والفيديو اسقاط صورة الفار هادي..

وتمزيقها من فوق اللافته الموجوده اعلى بوابة المنطقة العسكرية السابعة وهي رسالة واضحة من ابطال الجيش اليمني واللجان الشعبية للدنبوع هادي مباشرة .. بأنه لم يعد حتى مجرد صوره..

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