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عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل : مشادة عنيفة بين الرئيس ونائبه والأحمر يقدم استقالته عقب تساقط الجبهات بيد الحوثيين

كشف مصدر مطلع بالعاصمة السعودية الرياض عن تقديم نائب رئيس الجمهورية علي محس صالح استقالته مساء اليوم الأحد للرئيس هادي عقب اجتماع طارئ جمع بينهما الليلة . وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه بأن مشادة كلامية حدثت بين الرئيس ونائبه نتيجة تحميل كل واحد منهم للآخر سبب تساقط جبهات القتال في المناطق الشرقية للعاصمة صنعاء بيد مقاتلي جماعة الحوثي . جديد اب برس : ​ Advertisements وقال بأن علي محسن حمل الرئيس هادي نتيجة ذلك التساقط وعدم وضع حل حاسم منذ وقت مبكر لما أسماه تأمر التحالف على الشرعية والذهاب لخيارات آخرى . وقال له متى ستصحو لقد باعنا محمد بن سلمان بثمن بخس لمحمد بن زايد وشرعيتك انتهت عند أسوار فرضة نهم . وحمل الرئيس هادي نائبه محسن مسؤولية ذلك التساقط كونه كان المسؤول المباشر وكان له حرية اختيار القيادات السياسية والعسكرية لمحافظتي مأرب والجوف . ولم يشر المصدر من قبول الرئيس هادي استقالة نائبه علي محسن من عدمها حتى لحظة كتابة الخب

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