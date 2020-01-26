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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل :بعيد عن نهم والجوف ..قناة المسيرة تبث خبر هأم وعاجل من هذه المحافظة..

قتل وجرح العديد من مرتزقة العدوان السعودي الامريكي اليوم في محافظة البيضاء جنوبي صنعاء واعلنت قناة المسيرة عن قتلى وجرحى من المرتزقة في افشال محاولة زحف في الظهرة بقيفة وفرار من تبقى منهم... جديد اب برس : ​ Advertisements

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