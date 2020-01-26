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عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل: الجزيرة تؤكد اقتراب الحوثيين أكثر من أي وقت مضى من مأرب(صور)

قالت قناة الجزيرة الإخبارية ان جماعة الحوثي بثت مقاطع مصورة لتقدم مقاتليها في مديرية نهم شرق العاصمة اليمنية صنعاء وسيطرتهم على كامل المديرية واقترابهم أكثر من أي وقت مضى من مأرب،بعد تأكيد مصادرها باندلاع اشتباكات بين الحوثيين والجيش اليمني على بعد ٢٠كم من مركز محافظة الجوف شرق اليمن.ورصد محرر مراقبون برس تأكيد القناة في شريطها الإخباري ان المقاطع المصورة التي نشرتها وسائل إعلام الحوثيين تظهر وصول مسلحيهم إلى مفرق الجوف الاستراتيجي. وزعمت القناة التلفزيونية القطرية ان مسلحي الحوثي أصبحوا اليوم أقرب من أي وقت من محافظة مأرب التي ماتزال تحت سيطرة القوات الحكومية اليمنية. جديد اب برس : ​ Advertisements

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