شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طلائع الجيش الوطني تصل الان إلى أول مناطق بني حشيش .. اقترب فتح صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أكدت مصادر عسكرية لـ يمن تايم ان قوات الجيش الوطني مسنودة بالقبائل اليمنية تمكنت من السيطرة على الكاملة على فرضة نهم .

وطبقا للمصادر فإن معارك عنيفة تدور الان بين طلائع الجيش الوطني ومليشيات الانقلاب الايرانية في القلب بإتجاه منطقة " ملح " متوقعة ان يتم السيطرة على المنطقة خلال الساعات القليلة القادمة .

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