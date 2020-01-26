شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عــــاجل .. محمد بن سلمان يتلقى قبل قليل خبر كالصاعقة من بريطانيا .. والخوف يدب قصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن تطور دراماتيكي يخص ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر رفضت الكشف عن هويتها أن اختراق هاتف مؤسس أمازون جيف بيزوس تم من الهاتف الشخصي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأشارت المصادر إلى أن ولي العهد كان يتبادل رسائل ودية مع جيف بيزوس في شهر مايو من عام 2018.

وتابعت: خلال تلك الرسالة تلقى "بيزوس" مقطعا فيديو من ولي العهد السعودي وتبين أن هذا المقطع ما هو إلا "فيروس" وتم من خلاله اختراق "بيزوس" والحصول على معلومات وملفات مهمة تخصه.

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