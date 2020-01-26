“اليمن العربي“ يستطلع أسعار المواد الإسمنتية في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي

في ظل الأوضاع المعقدة التي تعيشها البلاد، وبالتزامن مع تدهور العملة الوطنية مقابل نظيراتها الأخريات؛ تضاعفت الأسعار بشكل عام في عموم محافظات الجمهورية، مسببة ارتفاعا ملموسا في أسعار السلع والمواد الإستهلاكية ومواد البناء.



وشهدت مادة الإسمنت أسعارا مختلفة ومتفاوتة في الآونة الأخيرة متأثرة بالجودة والمواصفات، إلا أنها وبطبيعة الحال تندرج في إطار أسعار متقاربة، يقدرها “الخليج 365“ بـ 4.62 دولارا للعبوة 50 كجم.

وبخصوص الحديد بمختلف أحجامه، فإن أسعاره العالمية هبطت من 2200 ريال سعودي، إلى 2120 ريال سعودي يوم الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني الجاري.

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وفيما يلي يستعرض “الخليج 365“ أكثر المواد الاسمنتية المتداولة في السوق المحلي بمحافظة حضرموت، بعد الزيادة التي طالتها مؤخرا بسبب انهيار العملة الوطنية للبلاد، حيث بلغ اسمنت "العربية" حضرموت 3000 ريال يمني.

فيما استبدل بعض التجار الاسمنت العماني بالمصري البالغ سعره 2700 ريال يمني؛ وذلك لتراجع الاقبال عليه بسبب فارق السعر، الذي سيتسبب بنسبة زيادة في المواد الأسمنتية لاحقا.

وشهدت المواد الأسمنتية في محافظة حضرموت، زيادة متفاوتة في الاسعار، نتيجة للانهيار المتواصل للعملة، وتوقف بعض ملاك مصانع المشتقات الاسمنتية - في حضرموت - عن البيع بنظام الآجل مؤقتا، لتجنب الخسارة في فارق السعر في حال طرأت أي زيادة جديدة لاحقا.