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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادرنا.. التحالف يشن 10 غارات جوية على مليشيات الحوثي في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020
الخليج 365 - خاص
أفادت مصادر "لليمن العربي" أن قوات التحالف شنت عشر غارت جوية، على مليشيات الحوثي الانقلابية، في محافظة مأرب.
الى ذلك، سيطرت المليشيات الحوثية الإيرانية، على أجزاء مهمة من مديرية مجزر شمال غرب محافظة مأرب النفطية.
وشملت سيطرة الحوثيين في مجزر مدينة براقش التاريخية، ومنطقة الصفراء ذات الأهمية العسكرية والتي تقع في الحدود الأدارية لمحافظتي مأرب والجوف.
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