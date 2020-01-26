عـــــاجل : تصفية خطيبة خاشقجي قبل قليل في لندن بشكل صادم .. والأستخبارات البريطانية تعلن استنفار امني كبير .. شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، عن وجود خطة سعودية لاستهداف خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي، داخل الأراضي البريطانية.

وذكرت صحيفة "الغارديان" أن الاستخبارات الأمريكية حذرت نظيرتها البريطانية العام الماضي، من وجود خطة سعودية للتجسس على "خديجة جنكيز"، لتتبع خطواتها أثناء تواجدها في لندن.

وأوضحت الصحيفة أن التحذير الأمريكي استنفر الاستخبارات البريطانية، التي بدأت بمتابعة "جنكيز" لحمايتها من المخطط السعودي، بحسب مصادر استخباراتية غربية.

أضافت أن المخابرات الأمريكية أقدمت على هذه الخطوة بعد سبعة أشهر من مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول التركية، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

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وأوردت الصحيفة تصريح الناشطة السعودية، من معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا، هالة الدوسري، الذي قالت فيه إن المملكة تحاول تغطية كل ما يتعلق بمقتل خاشقجي، لذلك من مصلحتها أن يظل صوت خديجة جنكيز محدود التأثير، وكذلك الأصوات المدافعة عنها.

وكان موقع "ديلي بيست" الأمريكي، كشف في تقرير إن الناقد السعودي عبد الرحمن المطيري "27 عامًا"، والطالب السابق في جامعة سان دييغو تعرض لمحاولة اختطاف بعد انتقاده ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لمقتل خاشقجي.

وأكد الموقع أن "المطيري" ظل يتلقى تهديدات مستمرة وأحيانًا يومية منذ مقتل خاشقجي، بسبب تناوله لذلك الاغتيال في قناته على "اليوتيوب" وحسابه على "إنستغرام".

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