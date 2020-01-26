شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقدم كبير للحوثيين في مجزر بمأرب.. تفاصيل تطورات الساعات الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020 الخليج 365 ـ خاص أكدت مصادر عسكرية أن الحوثيين سيطروا، مساء اليوم الأحد، 26/كانون الثاني/2020، على أجزاء مهمة من مديرية مجزر شمال غرب المحافظة النفطية.

Advertisements وأوضحت المصادر أن سيطرة الحوثيين في مجزر شملت مدينة براقش التاريخية، ومنطقة الصفراء ذات الأهمية العسكرية والتي تقع في الحدود الإدارية لمحافظتي مأرب والجوف. هذا وشهدت جبهات نهم وصرواح والجوف تراجعا غير مسبوق بعد هجوم ومتزامن ومنظم شنته مليشيا الحوثي الانقلابية.

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