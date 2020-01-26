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تقدم كبير للحوثيين في مجزر بمأرب.. تفاصيل تطورات الساعات الأخيرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

تقدم كبير للحوثيين في مجزر بمأرب.. تفاصيل تطورات الساعات الأخيرة

الخليج 365 ـ خاص

أكدت مصادر عسكرية أن الحوثيين سيطروا، مساء اليوم الأحد، 26/كانون الثاني/2020، على أجزاء مهمة من مديرية مجزر شمال غرب المحافظة النفطية.

 

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وأوضحت المصادر أن سيطرة الحوثيين في مجزر شملت مدينة براقش التاريخية، ومنطقة الصفراء ذات الأهمية العسكرية والتي تقع في الحدود الإدارية لمحافظتي مأرب والجوف.

 

هذا وشهدت جبهات نهم وصرواح والجوف تراجعا غير مسبوق بعد هجوم ومتزامن ومنظم شنته مليشيا الحوثي الانقلابية.

 

 

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