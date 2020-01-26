الخبير العسكري الهداشي: ما يجري هجوم شامل للسيطرة على مأرب والجوف كجبهة واحدة وسقوطهما وراد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

الخليج 365 ـ خاص:

قال الخبير والمحلل العسكري، عبد العزيز الهداشي، إن ما يجري هو هجوم حوثي شامل للسيطرة على مأرب والجوف وليس لاستعادة مديرية نهم، شرقي صنعاء، ومواقع في المحافظتين.



وأكد الخبير العسكري، في حديث إلى "الخليج 365" أن مشكلة الجيش الوطني تمكن في قلة الفراد، مقارنة بمليشيا الحوثي التي دفعت بأعداد كبيرة من المقاتلين إلى الجبهات الثلاث.

وتوقع الهداشي أن تتمكن مليشيا الحوثي من إسقاط مديرية الحزم في الجوف ومجزر في مأرب اليوم أو غدا.

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ولم يستبعد الهداشي سقوط مأرب كلية في يد المليشيا بعد السيطرة على مناطق شاسعة في محافظة الجوف.

ولفت الهداشي إلى السيطرة على مناطق شاسعة في الجوف سيضع محافظة مأرب بين فكي كماشة، حيث سيتم الهجوم عليها من صرواح ومن مدغل ومن مجزر ومن الجوف.

وتابع الهداشي أن مليشيا الحوثي تحاول حاليا السيطرة على شمال اليمن الشرقي لتتفرغ لاحقا لمناطق الساحل الغربي وصولا إلى مدينة تعز.

وشهدت جبهات نهم وصرواح والجوف، خلال الأيام الماضية، مواجهات عنيفة تمكنت خلالها مليشيا الحوثي من إحراز تقدم كبير