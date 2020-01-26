عدن .. الكهرباء تنهي اعمال الصيانة الروتينية والوقائية في خطوط انماء 2 الهوائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن انتهاء إدارة النقل 33ك.ف من أعمال الصيانة الروتينية والوقائية على خط إنماء 2 لديمومة استمرارية عمل المعدات والخطوط لأطول فترة من خلال إجراء الإدامة لها.



وذكرت الوزارة عبر صفحتها في تويتر ان الطواقم في ادارة النقل لاتزال مستمرة بوتيرة عالية في أعمال الصيانة لعدد من محطات التحويل ضمانا لاستقرار التيار وعدم حدوث أعطال في هذه المحطات وخاصة في الاوقات التي تزداد فيه الطلب على الكهرباء.

واضافت الوزارة أن أهمية برامج الاختبارات والصيانة الوقائية للمحطات التحويلية والخطوط الهوائية تهدف للاكتشاف المبكر لعوامل التلف في المعدات والآلات الكهربائية ومعالجة أسبابها تجنبا للمخاطر التي قد تؤدي إلى الانهيارات أو فصل الخدمة الكهربائية..