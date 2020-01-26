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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن .. الكهرباء تنهي اعمال الصيانة الروتينية والوقائية في خطوط انماء 2 الهوائية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020
الخليج 365
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن انتهاء إدارة النقل 33ك.ف من أعمال الصيانة الروتينية والوقائية على خط إنماء 2 لديمومة استمرارية عمل المعدات والخطوط لأطول فترة من خلال إجراء الإدامة لها.
وذكرت الوزارة عبر صفحتها في تويتر ان الطواقم في ادارة النقل لاتزال مستمرة بوتيرة عالية في أعمال الصيانة لعدد من محطات التحويل ضمانا لاستقرار التيار وعدم حدوث أعطال في هذه المحطات وخاصة في الاوقات التي تزداد فيه الطلب على الكهرباء.
واضافت الوزارة أن أهمية برامج الاختبارات والصيانة الوقائية للمحطات التحويلية والخطوط الهوائية تهدف للاكتشاف المبكر لعوامل التلف في المعدات والآلات الكهربائية ومعالجة أسبابها تجنبا للمخاطر التي قد تؤدي إلى الانهيارات أو فصل الخدمة الكهربائية..
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