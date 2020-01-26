شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادرنا : نفاذ وقود محطات الكهرباء في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020 الخليج 365 - خاص أفادت مصادر محلية، لـ(الخليج 365) أن وقود محطات الكهرباء في العاصمة عدن وتحديداً مادة الديزل نفذ من خزانات شركة مصافي عدن، ولم يتبقى سوى كميات كبيرة في الخزانات الخاصة بمحطات الكهرباء .

Advertisements وذكرت المصادر، أن الظلام يهدد العاصمة عدن مع مرور الوقت مالم تتدخل الحكومة لتوفير كميات إسعافية من أجل إستمرار عمل محطات الكهرباء . وبهذا الصدد أفاد مراسل ( الخليج 365 ) في عدن أن الإنقطاعات الكهربائية عادت إلى العاصمة عدن وزادت وتيرتها خلال الساعات الماضية مع نفاذ مادة الوقود .. لافتاً إلى أن الأزمات أصبحت تحاصر العاصمة عدن بعد نفاذ وقود البنزين والديزل وكذا إضراب الأفران .

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