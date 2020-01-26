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إعلام محور الضالع العسكري يوجه دعوة هامة لوسائل الإعلام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

إعلام محور الضالع العسكري يوجه دعوة هامة لوسائل الإعلام

متابعات_الخليج 365

وجه المتحدث الرسمي لمحور الضالع العسكري، فؤاد جباري، دعوة هامة إلى وسائل الإعلام المحلية والدولية .

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وقال جباري في منشور على حساب المركز في الفيسبوك، "نرجو من جميع وسائل الإعلام المهتمة بمستجدات جبهات محور الضالع أن تستقي المعلومة من مصادرها الرسميَّة" .

 

وشدد على ضرورة أن لا تنجر وسائل الإعلام وراء ما يجتهد بنشره البعض بشكل شخصي .. مؤكداً أن أيّ أخبار سيتم نشرها بتنزيلها أول بأول في ” المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي “ .

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