شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية .. تنفذ اول انتقام من الحوثيين عقب زحفهم على محافظة مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني : يخرج عن صمته الان ويكشف عن ما يحدث في نهم والجوف حتي هذة الحظة (شاهد) تفاصيل السقوط الاخير لقوات الجيش في نهم والحوثيون يقتربون من مدينة مأرب .. ماذا حدث محافظة الجوف يناشد القبائل للدفاع عن الجوف عاجل وفي غاية الخطورة...شاهد قناة الجزيرة القطرية كيف ارتكبة خطأ قاتل وتقدم لولي العهد السعودي محمد بن سلمان هدية لا تقدر بثمن ما كان يحلم حتى بها مجرد حلم "تفاصيل "

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