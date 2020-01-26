شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : القيادي علي ابو الحاكم قائد مليشيا الحوثي يفاجئ الجميع ويظهر في هذا المكان الغير متوقع !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/26 الساعة 07:56 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

تداول ناشطي الحوثي فيديو للقائد العسكري في مليشيا الحوثي، أبو علي الحاكم، من أمام مطعم فرضة نهم، وردد أنصار الحوثي، بأن أبو الحاكم في "مفرق الجوف".

وأفاد آخرين، علقوا علـى الفيديو، بأن الفرضة تبعد عن مفرق الجوف بنحو 50 كيلو متر. وأشاروا إلى أن مقطع الفيديو يعود لسوق مسور وليس مفرق الجوف، موضحين بأنه مسيطر عليه الحوثي منذ بداية الحرب.

ولاقى مشاركة الفيديو ضجة علـى منصات التواصل الإجتماعي، خصوصاً ناشطي المجلس الانتقالي الجنوبي، الذين شنوا حملة اتهام لحزب الإصلاح، بتسليم المواقع للحوثيين.

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وكان محافظ مأرب، الشيخ سلطان العراده، قال أمس في حديث متلفز لقناة اليمن الفضائية، بأن مأرب آمنة، ولن تسمح لعبدالملك الحوثي بتدنيسها.

لذلك رأى البعض، أن مشاركة الفيديو اليوم، يأتي في إطار الحرب النفسية، الذي تقوم به مليشيا الحوثي، لتعويض خسائرها.

وتدور معارك ضارية بين قوات الجيش مسنود بطيران التحالف ومليشيا الحوثي في جبهة نهم والجوف وجبل هيلان.

وشن طيران التحالف اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية على عدد من مواقع الحوثيين في جبهة نهم، بالإضافة لمنططقة الخب بالجوف.