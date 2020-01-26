شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : زعيم الانقلاب عبد الملك الحوثي ..يتلقى خبر صاعق من داخل صنعاء والقتلى تجاوزوا "300" والجرحى اضعاف !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/26 الساعة 08:38 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

تلقى زعيم مليشيات الانقلاب الحوثية، عبد الملك الحوثي، صدمة أليمة، بعد تكبد ميليشياته، خسائر بشرية ومادية فادحة في جبهات نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وتكبدت مليشيات الحوثي، مئات القتلى والجرحى من عناصرها بينهم مشرفين وقيادات ميدانية، حتى عجزت مستشفيات صنعاء وما جاورها عن استيعاب الجثث والمصابين، فقامت بتوزيعهم على مستشفيات المحافظات الأخرى.

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ورصدت مصادر طبية، وصول أكثر من 154 جثة لقتلى الحوثيين إلى مشافي العسكري والثورة والكويت الحكومية في صنعاء، فيما شيعت 50 قتيلاً من عناصرها في ذمار وسط اليمن خلال ثلاثة أيام.

واستقبل المستشفى العسكري في صنعاء" الجمعة الماضية" 74 جثة من عناصر الميليشيات، فيما استقبل مستشفى الثورة العام 59 جثة، فضلاً عن 21 جثة أخرى استقبلها مستشفى الكويت، قادمة من جبهات نهم، والجوف، وصرواح.