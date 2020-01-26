شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الجزيرة تقطع كل برامجها وتبث خبر عاجل " قريبا "الجوف" تسقط في يد مليشيا الحوثي " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/26 الساعة 08:07 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

بثت قناة الجزيرة قبل لحظات، خبر عاجل على شاشتها يكشف قرب سقوط مركز محافظة الجوف بيد مليشيا الحوثي.

و نقلت القناة عن مصادر عسكرية يمنية، بأن اشتباكات بين الحوثيين والجيش اليمني تدور حاليا على بعد 20 كم من مركز محافظة الجوف شرق اليمن.

من جهته دعا محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، أبناء اليمن إلى الوقوف صفّاً واحداً مع القوات المسلّحة والشرعية الدستورية وأن يهبوا هبّة رجل واحد للدفاع عن اليمن والحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية.

كما دعا أبناء محافظة الجوف إلى المزيد من الالتحام بأبطال القوات المسلحة للدفاع عن “مكتسباتهم وكرامتهم وعن مدينتهم التي نطمح أن تكون من أفضل المدن تقدمًا بما يليق بتاريخها العريق والدفاع عنها بالغالي والنفيس”.

