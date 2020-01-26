شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : انفجار عنيف يهز منطقة" جدر والجراف " شمال صنعاء والسبب ..مفاجأة صادمة !! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/26 الساعة 07:41 مساءاً (الخليج 365_متابعات)
كشف مصدر محلي بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي أن المليشيا حاولت اليوم إطلاق صاروخ باليستي جديد باتجاه مارب، مشيراً إلى أن المليشيا فشلت في إطلاقه ما تسبب في انفجاره بمنطقة جدر شمال صنعاء.
وأوضح المصدر أن سكان العاصمة سمعوا دوي انفجار عنيف ناتج عن فشل إطلاق الصاروخ الذي تسبب في حالة هلع وسط السكان.
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