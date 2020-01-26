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عدن - ياسمين التهامي - بيان هام صادر عن المؤتمر الشعبي بمأرب بشأن مايجري في نهم يوجه فيه هذه الدعوة - (نص البيان)

اصدر حزب المؤتمر الشعبي العام فرع محافظة مأرب بيانا هاما للوقوف على مستجدات الاوضاع في المحافظة.

ودعا الحزب في بيانه كافة المواطنين إلى رص الصفوف ودعم الجبهات بالمقاتلين لإيقاف الزحف الحوثي على المحافظة.

وأكد الحزب على وقوفه وكافة منتسبيه إلى جانب قوات الجيش للتصدي للعدوان الحوثي الغاشم.

نص البيان: جديد اب برس : ​ Advertisements

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