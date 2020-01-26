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عدن - ياسمين التهامي - قيادي بارز في حزب الإصلاح يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل التنسيق السري بين السعودية ومليشيا الحوثي .

جديد اب برس :

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شن نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي وأمين العاصمة حمود عُباد، اليوم السبت، مشروع تشغيل إنارة بعض الشوارع الرئيسة بالأمانة بالطاقة الشميسة بتمويل من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (يونبس) وبكلفة أثنين مليون و 447 ألف دولار. وأكد نائب رئيس الوزراء مقبولي أن تدشين مشروع الطاقة الشمسية للشوارع الرئيسية بأمانة العاصمة يأتي تجسيداً لبرنامج التعافي الاقتصادي للعام 2020م، لافتاً إلى أن البرنامج يهدف إلى تحسين الخدمات وافتتاح مشاريع تنموية وخدمية تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين جراء استمرار العدوان والحصار. وثمن الدكتور مقبولي جهود أمانة العاصمة و(يونبسّ) وما بذلوه في إنارة شوارع العاصمة صنعاء، منوها بدعم البنك الدولي للمشاريع الخدمية وجهود مكتب اليونبس في هذا المجال. من جانبه أشار أمين العاصمة عُباد إلى أن مشروع إنارة الشوارع الرئيسية للعاصمة صنعاء يعد أحد المشاريع المشتركة مع مجموعة البنك الدولي ممثلة بمكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع. فيما أكد وكيل أمانة العاصمة المساعد لقطاع الأشغال المهندس عبدالكريم الحوثي أنه تم تركيب 522 عمود جديد ونحو الفين كشافة بالطاقة الشمسية في مواقع بشارع حدة أبتداءَ بجولة البلقة إلى جولة المصباحي حتى قرية حدة ,إضافة إلى شارع الزبيري من باب اليمن حتى جولة عصر ومن شارع 14 أكتوبر حتى شارع الخمسين. وأوضح الوكيل الحوثي أن التركيب شمل ميدان السبعين ومن شارع كلية الشرطة مروراً بجولة الساعة وشارع المطار حتى أمام صالة المطار. بدوره عبر مدير مشروع المدن الحضرية في مكتب الأمم المتحدة فياض رسول واستشاري البرنامج بمكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع الدكتور خلدون سالم صالح عن سعادتهما لافتتاح مشروع إنارة الشوارع الرئيسية بالعاصمة صنعاء، مؤكدين أن المشروع سيعزز من الخدمات التي توفر للمواطنين. إلى ذلك دشن نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي وأمين العاصمة حمود عُباد ومعهما وكيل الأمانة المساعد لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي المرحلة الأولي من مشروع تزويد المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بالطاقة الشمسية بتمويل من البنك الدولي عبر مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع. واستمعوا من نائب مدير المركز الدكتور سعيد حديد إلى شرح حول المشروع، حيث أكد ان المشروع يتكون من 180 لوح بطاقة توليدية نحو 61 كيلو وات ، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى تزود المعامل الرئيسية في الدور الثاني بالطاقة فيما الاحتياج قائم للمركز بنحو 100 كيلو وات. وطاف نائب رئيس الوزراء الدكتور مقبولي وأمين العاصمة عباد بأقسام المركز، حيث أطلعا على الخدمات المختبرية. وأكد مدير المركز الدكتور عبدالله الحرازي أن المركز هو الأول على مستوى الجمهورية اليمنية ويعد المشرف على جميع المختبرات الحكومية والخاصة في عموم المحافظات. كما دشن نائب رئيس الوزراء مقبولي وأمين العاصمة عباد ومعهم وكيل الأمانة المساعد الحوثي مشروع تزويد وتشغيل مستشفى زايد للأمومة والطفولة بمديرية بني الحارث بالطاقة الشمسية بتمويل من البنك الدولي عبر مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع. وأستمعوا من نائب مدير المستشفى الدكتور عصام صوفان إلى شرح حول المشروع الذي يتكون من 130 لوح وبطاقة تولديه نحو 50 كيلو وات. وشمل المشروع توريد وتركيب وتشغيل إنارة بعض الشوارع الرئيسية بالعاصمة صنعاء بالطاقة الشمسية، حيث استهدف المشروع : ميدان السبعين ، شارع المطار، شارع حدة، شارع الزبيري وغيرها من الشوارع